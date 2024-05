Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul care a afectat mai multe țari din Europa in ultimele zile va lovi și Romania, anunța meteorologii.Aceștia avertizeaza ca ne putem aștepta la fenomene extreme precum ploi puternice și vijelii. ,,La noi in țara, incepand de maine seara, vor fi manifestari de instabilitate, dar la cote mult…

- ATENȚIONARE de la ANM: Ciclonul care a facut prapad in Europa , in urmatoarele ore se apropie de Romania, meteorlogii anunta ca in urmatoarea perioada va fi un grad ridicat de instabilitate atmosferica, manifestata prin ploi puternice si vijelii. La noi in țara, incepand de aceasta seara, vor fi manifestari…

- Vin ploile in Romania. Ciclonul care a maturat Italia va influența și prognoza din țara noastra Vin ploile in Romania. Ciclonul care a maturat Europa va ajunge și la noi. Ultimele zile au adus fenomene meteo extreme in Europa, care se indreapta și spre Romania, dar la cote mult mai reduse. Cea mai afectata…

- In ultimele zile, fenomene meteo extreme s-au inregistrat in mai multe tari din Europa. Una dintre cele mai afectate a fost Italia, unde un nou ciclon care acum se apropie de Romania a facut prapad.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Cupola de foc peste Romania! Meteorologii prognozeaza ca un nou val de caldura va cuprinde Europa și va afecta și țara noastra in acest weekend. Se estimeaza ca luni, pe data de 15 aprilie 2024, temperaturile vor atinge…

- Conform datelor din teren, vremea extrema a provocat avalanșe, furtuni, vanturi puternice și alunecari de teren in Italia și Franța, ca urmare a apariției unui ciclon polar. Meteorologii spun ca fenomenul va ajunge și in Romania, asta insemnand o schimbsre radicala a vremii.

- Ciclonul care a afectat Europa aduce vreme rea in Romania: Șefa ANM anunța zonele vizate Un ciclon puternic care a provocat pagube in mai multe țari europene se indreapta catre Romania și va aduce condiții meteorologice nefavorabile. Potrivit directorului ANM, Elena Mateescu, țara se va afla la periferia…

- Meteorologii au facut recent un avertisment important! Ciclonul mediteranean lovește Europa. Meteorologii au emis un cod portocaliu de ninsori, vant și ploi. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare, dar și ce țari din Europa sunt vizate de avertizare!