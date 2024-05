Mai multe femei, care au ramas in mod neașteptat și nedorit insarcinate, deși au folosit contracepție orala, pun acest eveniment pe seama folosirii medicamentului Ozempic. Ozempic (substanța activa este semaglutida), comercializat de laboratorul Novo Nordisk, este autorizat in Statele Unite și in Europa. Acest medicament este indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip […] The post Au folosit Ozempic ca sa slabeasca și au ramas insarcinate! appeared first on Puterea.ro .