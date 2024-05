Salariul minim se majoreaza de la 1 iulie cu 400 de lei, așa cum PSD a anunțat in urma cu cateva luni. Decizia a fost luata in Consiliul Tripartit, impreuna cu sindicatele și patronatele care au fost de acord și cu majorarea sumei neimpozitate din salariul minim de la 200 la 300 de lei. Asta […] The post Mutarea cu care Ciolacu a caștigat batalia pentru creșterea salariului minim first appeared on Ziarul National .