Stiri pe aceeasi tema

- Compania Adidas a declarat joi ca a ajuns la un acord cu Authentic Brands Group, care va prelua Reebok. Adidas a cumparat Reebok in 2006, pentru 3,8 miliarde de dolari, iar acum va primi pentru marca 2,5 miliarde de...

- Producatorul german de articole sportive Adidas a anuntat joi ca va vinde marca americana Reebok companiei Authentic Brands Group (ABG) pentru 2,1 miliarde de dolari, relateaza agentia EFE. Adidas a subliniat ca o mare parte din pretul de vanzare va fi platita in numerar la momentul tranzactiei,…

- Suma urmeaza sa fie platita in mare parte in bani lichizi, iar tranzactia sa fie incheiata in primul trimestru al lui 2022, dupa aprobarea acesteia de catre autoritatile competente, precizeaza intr-un comunicat grupul german.

- Ether, criptomoneda platformei Ethereum, a depașit bitcoin și alte criptomonede majore ca volum al tranzacțiilor în prima jumatate a lui 2021, arata datele Coinbase, cea mai mare bursa de monede digitale din SUA, potrivit Markets Insider.Volumul tranzacțiilor cu ether a crescut cu 1.461%…

- Telekom Romania a cedat canalele de sport catre Orange Romania, informeaza paginademedia.ro. In urma tranzacției, compania franceza Orange detine urmatoarele posturi: Telekom Sport 1, Telekom Sport 2, Telekom Sport 3, Telekom Sport 4, Telekom Info. Tranzacția a avut loc dupa ce Orange a cumparat pachetul…

- Grupul informatic american Microsoft va prezenta joi o noua versiune a sistemului de operare Windows, la sase ani dupa lansarea Windows 10, transmite Reuters, preluata de Agerpres.Acest sistem de operare care a transformat Microsoft într-un gigant mondial, care a dominat piata computerelor…

- Mii de parinti olandezi cer despagubiri pentru copiii lor de la operatorii cunoscutei platforme video TikTok, relateaza miercuri dpa. In total, solicitarile pentru despagubiri se ridica la peste 1,4 miliarde de euro (1,7 miliarde de dolari), a anuntat miercuri Fundatia olandeza pentru Informatii…

- Pe pietele financiare americane exista atat de mult numerar incat investitorii au decis sa depoziteze aproape 500 de miliarde de dolari la banca centrala, chiar daca dobanda oferita de Fed este zero, transmite Bloomberg. Utilizarea facilitatii de tip reverse repo (-vanzari reversibile-), un…