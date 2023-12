Stiri pe aceeasi tema

- Start in forța pentru targovișteanul Darius Movileanu la Campionatul Mondial de tenis de masa pentru juniori! Sportivul legitimat la CSA Steaua București a cucerit medalia de bronz cu naționala U19 a Romaniei in concursul pe echipe masculin. Echipa Romaniei U19 a intrat in posesia bronzului dupa ce…

- Uzbekistan U17 a produs o surpriza uriașa la Campionatul Mondial, a eliminat-o pe Anglia in optimi, scor 2-1. Anglia U17, campioana Mondiala in 2017, a suferit o eliminare istorica la turneul final din Indonesia. Uzbekistan a scos-o din optimi și va juca in sferturi cu Franța, o alta misiune aparent…

- Naționala de fotbal a Romaniei, formata din jucatori sub 17 ani, și-a asigurat prezența in Turul de Elita, ultima faza de calificare pentru Campionatul European, dupa ce a invins, marți, la Buftea, formația Estoniei cu scorul de 3-0. Echipa țarii noastre a terminat pe locul secund in Grupa a 6-a preliminara,…

- Brazilia a invins-o pe Noua Caledonie cu 9-0 la Campionatul Mondial U17, desfașurat in aceasta perioada in Indonezia. Micuța reprezentativa pierduse chiar mai rau cu Anglia, 0-10, dar ce a șocat astazi a fost numarul de șuturi pe care jucatorii Selecao le-au expediat spre poarta adversa, 81. Grupa C…

- Sportivul de la CSM Tg.Mureș, Daniel Nicușan, a cucerit, vineri seara, medalia de aur in proba de 50 metri bras, din cadrul Campionatului Național de inot in bazin scurt, de la Otopeni. Nicușan, care joi, in prima zi a luat argintul la 200 metri bras, s-a impus cu timpul de 27 secunde și 50 de […] Articolul…

- Andreea Sfiriac a devenit vicecampioana mondiala la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. In urma campionatului care s-a desfașurat in Spania, Andreea s-a intors acasa cu medalia de argint și cu titlul de vicecampioana mondiala. In urma reușitei, Andreea a postat pe pagina s-a de Instagram un…

- Claudiu Nasui acuza un joc intre PSD și George Simion, joc care ar putea ajuta PSD-ul sa caștige alegerile prezidențiale. Singurul mod in care poate sa fie ales un candidat de la PSD este in turul 2, cu un candidat care este vadit mult mai periculos, spune deputatul USR. “Exista acest joc, haideți sa…

- Weekend-ul trecut a avut loc Campionatul Mondial de Lupte pe Plaja, intrecere rezervataa cadeților și juniorilor, plus etapa de seniori. In urma prestației de la Campionatul Național de Lupte, unde a obținut o medalie și implicit locul in lotul Romaniei, sportivul Eusebiu Tiba, sportiv brașovean, descoperit…