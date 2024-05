Munții din România care apar în topul celor mai bune trasee de drumeție din Europa Un artico l CNN prezinta o zona montana din Romania intr-un top al celor mai bune trasee de drumeție pe distanțe lungi din Europa. Aceste aventuri de mai multe zile, pe unele dintre cele mai impresionante trasee de lunga distanța din Europa, ofera oportunitatea de a te reconecta cu natura, de a te bucura de mișcare in aer liber și de momente de liniște in mijlocul unor peisaje spectaculoase. Traseul Hyssna din vestul Suediei, cunoscut pentru frumusețea sa, deschide lista recomandarilor CNN, cu o lungime de 40 de kilometri. Urmatorul este traseul Karhunkierros din Finlanda, cu o lungime de 82 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

