S-a facut un studiu. Grecia a urcat o pozitie in topul preferintei turistilor europeni si acum se afla pe locul patru, in conditiile in care 75% dintre cetatenii de pe continent si-au exprimat dorinta de a vizita statul elen in urmatoarele luni, o crestere de sase puncte procentuale fata de anul trecut, informeaza publicatia Kathimerini . Grecia este in top si in privinta cresterii cheltuielilor turistilor europeni in primul semestru din 2024, conform celui mai recent studiu al European Travel Commission (ETC). Cheltuielile de calatorie au crescut cu 25% in Grecia si Spania, cu 20% in Italia si…