BCE: Cererea de credite de consum în zona euro a crescut Anunțul BCE Bancile din zona euro au raportat prima crestere din 2022 a cererii pentru credite de consum si imprumuturi ipotecare, arata datele unui studiu publicat, marti, de Banca Centrala Europeana (BCE), transmite Bloomberg . De asemenea, datele BCE arata ca a continuat sa scada cererea de credite din partea companiilor din zona euro in trimestrul doi din 2024, desi exista divergente considerabile in regiune. In timp ce a crescut cererea de credite din partea companiilor in Germania si Spania, a continuat sa scada in Franta si Italia. „Dobanzile ridicate si investitiile fixe mai scazute au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

