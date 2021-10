Stiri pe aceeasi tema

- La Moscova a inceput sa funcționeze de luni, 25 octombrie, un regulament strict la domiciliu pentru batranii și bolnavii cronici, din din cauza complicației situației cu COVID-19 din Federația Rusa, potrivit Reuters . Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a semnat decretul privind introducerea unui nou…

- CNSU a luat decizia ca persoanele care au teste negative sa nu mai aiba parte de aceleași beneficii precum cele vaccinate sau trecute prin boala. Practic, persoanele care aveau un test negativ nu mai sunt incadrate in aceleași condiții ca cele vaccinate sau trecute prin boala. Premierul Florin Cițu…

- Rata de infectare in București a ajuns, marți, la 2,91 la mia de locuitori. Este foarte probabil ca aceasta sa ajunga in curand la cifra 3, moment in care vor intra in vigoare noi restricții. Cea mai importanta, prezentarea ceritificatului de vaccinare pentru acces in restaurante sau la evenimente.…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat, luni, ca introducerea obligativitații prezentarii certificatului verde aduce o restrangere a unor drepturi și libertați, iar masura ar fi trebuit facuta printr-o lege adoptata in Parlament si nu printr-o hotarare de Guvern. „Introducerea obligativitatii…

- UPDATE Primarul Nicusor Dan a precizat ca nu se pune problema ca stimulentele financiare pentru nou-nascuti, voucherele materna si stimulentele pentru persoanele adulte cu dizabilitati sa nu mai fie platite, anuntul pe aceasta tema fiind doar “o eroare umana.“ “Anuntul aparut pe site-ul Directiei Generale…

- Executivul ar pregati un set de restricții pentru persoanele nevaccinate. Rata de infectare crește alarmant de la o zi la alta, iar Capitala și județul Ilfov au cel mai mare numar de imbolnaviri. Se discuta inclusiv ca persoanele nevaccinate sa aiba acces restricționat in mall-uri, dar și in restaurante,…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de revocare a lui Stelian Ion de la Ministerul Justiției. De asemenea, președintele a semnat decretul de desemnare a ministrului de Interne, Lucian Bode, ca ministru interimar al Justiției. Administrația prezidențiala anunțase, joi dimineața, ca președintele…