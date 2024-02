Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 22 februarie 2024, ora 11.00, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22 (etaj…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 12 martie, cu incepere de la ora 10:00, un seminar de informare și dezbateri privind noutațile fiscale cu impact major asupra activitații agenților economici, care va avea loc , in sala „Banat” a Centrului Regional de Afaceri al…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș deschide seria expozițiilor din acest an cu prima ediție a Expo Mobila Timișoara, care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri intre 15 și 18 februarie. Expoziția reunește un numar important de producatori romani, din Arad, Satu Mare, Cluj-Napoca,…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis invita publicul timișorean la prima ediție din acest an a EXPO MOBILA TIMIȘOARA care va avea loc in perioada 15-18 februarie, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr.22. EXPO MOBILA TIMIȘOARA reunește un numar important…

- La dorința exprimata de mai multe firme timișene de a identifica noi oportunitați de cooperare pe piața turceasca, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiș organizeaza o misiune economica la Istanbul, ce va avea loc in perioada 22 – 26 aprilie 2024. Acțiunea va include un Forum de Afaceri și…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC a organizat, joi, 14 decembrie 2023, in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta CCINA Constanta , o noua intalnire a Forumului Oamenilor de Afaceri. Universitatea Ovidius din Constanta UOC a organizat, joi, 14 decembrie 2023,…

- Un stat responsabil și echilibrat are nevoie de un mediu de afaceri sanatos și puternic! Activitațile economice au fost și raman baza dezvoltarii unei societați democratice, lucru pe care il dovedește și numarul de agenți economici evaluați de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Vrancea pe baza…

- Statiunile de pe Valea Prahovei au fost ocupate, in minivacanta de 1 Decembrie, in proportie de 100%, arata datele publicate, ieri, de Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova și preluate de Agerpres. In acelasi timp, gradul de ocupare pentru Campina si Breaza a fost tot…