- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Direcția Regionala Vamala Timișoara, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza seminarul de instruire privind modul de aplicare a reglementarilor legislative in vigoare – actualizari in legislația vamala și tehnologii…

- Florica Chirita, presedintele CCIAT (Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis), a vorbit la PRESSALERT LIVE despre provocarea organizarii Forumului International de Afaceri (IBF), o premiera in lumea businessului si la care si-au anuntat prezenta inclusiv firme-gigant din tarile participante.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in 18 aprilie, ora 11:00, la Centrul Regional de Afaceri, un nou seminar de informare privind aspecte ale legislației in vigoare in domeniul construcțiilor, in colaborare cu Inspectoratul Județean in Construcții Timiș. Evenimentul se adreseaza…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Inspectoratul Județean in Construcții Timiș, sub egida Inspectoratului de Stat in Construcții, organizeaza in data de 18 aprilie 2024, ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, Sala Banat…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in luna aprilie cursuri de formare profesionala de specializare, calificare și instruire in baza acreditarilor emise de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale și de Ministerul Educației. Cursanții beneficiaza de experiența practica – sesiuni…

- Un seminat important de care era mare nevoie a fost organizat recent de CCIAT. Directorul general adjunct al Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 5 Vest (AFIR), Iulian Bucataru, le-a prezentat fermierilor din Timis, in cadrul unui seminar de informare organizat de Camera de Comert,…

- Christian Tour și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, organizeaza in data de 14 martie, intre orele 13:30 și 16:00, lansarea Diviziei de Servicii Corporate și Evenimente Timișoara, care va avea loc in Sala „Europa”a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT. Evenimentul se adreseaza companiilor…

- Angajatori din județul Timiș au participat la un seminar, care a avut ca tema noutațile legislației muncii. Alaturi de mediul economic, au fost prezenți cei de la Inspectoratul Teritorial de Munca Timiș, care au venit atat cu prezentari ale noilor modificari, dar și cu raspunsuri la posibilele intrebari…