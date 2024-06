Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului considera ca „orice atac de panica insemneaza o imputinare de suflet”. Afirmatia a fost facuta in emisiunea la care acesta participa saptamanal la un post de radio. In aceeasi emisiune, Teodosie a vorbit si despre „patima statului la telefon”.

- Procurorii DNA Constanța au decis sa il trimita in judecata pe IPS Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului este acuzat de cumparare de influența. Ancheta in acest caz a fost declanșata la inceputul lunii decembrie 2023, in urma unei investigații jurnalistice.

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va aduce Sfanta Lumina din largul Marii Negre in Portul Tomis apoi o va oferi credinciosilor in parcul Catedralei arhiepiscopale "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta. Dar iata unde il pot urmari credinciosii pe IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului,…

- Iata unde va oficia slujbe IPS Teodosie in perioada imediat urmatoare si unde il pot gasi credinciosii ortodocsi in aceste zile de mare sarbatoare. Sambata, 4 mai de la ora 8.30, va oficia Liturghia Sfantului Vasile cel Mare la Capela "Sfantul Ierarh Nicolae si Sfintii Apostoli Petru si Pavel" a Penitenciarului…

- Programul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in perioada 12 13 aprilieVineri, 12 aprilie, de la ora 6.30, va savarsi Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta; de la ora 17.00 va oficia Taina Sfantului Maslu la biserica cu hramul "Sfantul Apostol…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, starnește noi controverse dupa toate cele pe care le-a mai starnit in ultimul timp. Acesta a declarat ca oamenii care fumeaza nu se pot impartași. Ideea acestuia vine fix la debutul postului Paștelui și este o atenționare pentru enoriașii creștin – ortodocși, care…

