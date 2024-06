Stiri pe aceeasi tema

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Tyla vine in Romania, pentru prima oara, la Saga Festival! Artista a isterizat internetul cu ultima sa apariție la MET Gala, iar vara aceasta va fi prezenta in țara noastra.

- Nosfe și-ar fi sarbatorit astazi ziua de naștere. Cantarețul ar fi implinit astazi varsta de 38 de ani. Regretatul artist este acum plans de prieteni pe rețelele de socializare. Iata ce au postat in memoria lui!

- Connect-R a recunoscut ca a consumat substanțe interzise. Celebrul artist de la noi a vorbit, de curand, despre cea mai grea perioada grea din viața lui, amintindu-și de vremea in care consuma substanțe interzise. Iata cum a reușit artistul sa scape de acest viciu!

- Cantarețul, compozitorul, chitaristul și claviaturistul american Eric Carmen a murit la varsta de 74 de ani. Tragica veste a fost anunțata de soția artistului, Amy, pe pagina oficiala a acestuia.