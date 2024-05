Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, in parteneriat cu Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș și Direcția de Sanatate Publica Timiș, un seminar de informare privind siguranța alimentelor și igiena produselor, sub genericul „Norme și standarde privind…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in 18 aprilie, ora 11:00, la Centrul Regional de Afaceri, un nou seminar de informare privind aspecte ale legislației in vigoare in domeniul construcțiilor, in colaborare cu Inspectoratul Județean in Construcții Timiș. Evenimentul se adreseaza…

- Christian Tour și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, organizeaza in data de 14 martie, intre orele 13:30 și 16:00, lansarea Diviziei de Servicii Corporate și Evenimente Timișoara, care va avea loc in Sala „Europa”a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT. Evenimentul se adreseaza companiilor…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o noua acțiune destinata identificarii de noi posibilitați de afaceri și investiții și stabilirii de contacte directe de colaborare cu oameni de afaceri arabi, la Dubai. Au participat 10 companii membre ale CCIAT, din Timișoara, București…

- In cursul saptamanii trecute, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, și Stana Stoianov, directorul departamentului relații economice cu mediul de afaceri, au avut o serie de intalniri la Belgrad cu reprezentanți ai conducerii camerelor de comerț din Serbia,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 12 martie, cu incepere de la ora 10, in Sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22 (etaj I), un seminar interactiv de informare și dezbateri privind noutațile fiscale cu impact major asupra…

