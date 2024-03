Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Timiș continua seria sesiunilor de informare a agenților economici cu seminarul de prezentare a oportunitaților de finanțare oferite prin Planul Strategic PAC 2023-2027, care are loc in data de 14 martie 2024, ora 10.00, in Sala BANAT a Centrului Regional de…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește pentru perioada 13 – 23 octombrie 2024 o misiune economica in R.P. Chineza, de vizitare a celei de-a 136-a ediții, etapa I, a Canton Import & Export Fair Canton de la Guangzhou, cel mai vechi, cel mai mare și cel mai reprezentativ targ comercial…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 22 februarie 2024, ora 11.00, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22 (etaj…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 12 martie, cu incepere de la ora 10, in Sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22 (etaj I), un seminar interactiv de informare și dezbateri privind noutațile fiscale cu impact major asupra…

- La dorința exprimata de mai multe firme timișene de a identifica noi oportunitați de cooperare pe piața turceasca, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiș organizeaza o misiune economica la Istanbul, ce va avea loc in perioada 22 – 26 aprilie 2024. Acțiunea va include un Forum de Afaceri și…

