- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Inspectoratul Județean in Construcții Timiș, sub egida Inspectoratului de Stat in Construcții, organizeaza in data de 18 aprilie 2024, ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, Sala Banat…

- Un seminat important de care era mare nevoie a fost organizat recent de CCIAT. Directorul general adjunct al Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 5 Vest (AFIR), Iulian Bucataru, le-a prezentat fermierilor din Timis, in cadrul unui seminar de informare organizat de Camera de Comert,…

- Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Timiș continua seria sesiunilor de informare a agenților economici cu seminarul de prezentare a oportunitaților de finanțare oferite prin Planul Strategic PAC 2023-2027, care are loc in data de 14 martie 2024, ora 10.00, in Sala BANAT a Centrului Regional…

- Christian Tour și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, organizeaza in data de 14 martie, intre orele 13:30 și 16:00, lansarea Diviziei de Servicii Corporate și Evenimente Timișoara, care va avea loc in Sala „Europa”a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT. Evenimentul se adreseaza companiilor…

- Un seminar de informare și instruire a agenților economici privind modul de aplicare a reglementarilor legislative in vigoare, sub genericul „Noutați și modificari legislative ale Codului Muncii. Reglementari privind securitatea și sanatatea in munca”, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 12 martie, cu incepere de la ora 10:00, un seminar de informare și dezbateri privind noutațile fiscale cu impact major asupra activitații agenților economici, care va avea loc , in sala „Banat” a Centrului Regional de Afaceri al…

- Programul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș din acest an care prevede informarea agenților economici cu privire la reglementari legislative in diferite sectoare de activitate, debuteaza cu o sesiune de informare privind legislația in domeniul securitații la incendiu, respectiv reglementarile…