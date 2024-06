Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Republicii Moldova a fost premiata in cadrul Concursului Internațional de Științe și Inginerie Regeneron ISEF, desfașurat in Los Angeles, California, Statele Unite ale Americii, in perioada 11-17 mai 2024. Astfel, locul 4, in valoare de 500$, la categoria Științe Biomedicale și de Sanatate, a…

- Alin Alexuc-Ciuraru a reușit joi calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul a avut o prestație excelenta la turneul preolimpic de la Istanbul, la lupte greco-romane, categoria 130 de kilograme.

- Echipa de studenți de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca reunita sub genericul Seismic Design Competition (SDC) a obținut locul al II-lea la competiția internaționala de inginerie seismica de la Seattle, Washington, Statele Unite ale Americii

- Romania va participa la turneul final al Billie Jean King Cup, dupa ce sportivele din lotul lui Horia Tecau au invins Ucraina, scor 3-2. Competiția va avea loc la Sevilla, in Spania, in perioada 12 – 17 noiembrie. Țara noastra e in premiera la turneul final al Billie Jean King Cup, unde sunt 12 echipe…

- Fostul jucator de hochei pe gheata Marian Costea, participant la doua editii a Jocurilor Olimpice de iarna cu echipa nationala a Romaniei, a murit la varsta de 71 de ani. Anuntul a fost facut, miercuri, de CS Dinamo, pe pagina oficiala de Facebook . „Fostul mare hocheist Marian Costea a urcat la ceruri!…

- Aura Urziceanu ar fi ajuns intr-un azil, din Toronto. La 77 de ani, solista aflata in istoria jazz-ului mondial, este afectata de Alzheimer. Artista ce a inregistrat colaborari cu giganții Quincy Jones, Duke Ellington, Thad Jones ori Ella Fitzgerald locuiește de mai bine de jumatate de secol in Canada.…

- Federația Internaționala de baschet a stabilit grupele pentru proba masculina de la Jocurile Olimpice din 2024. Statele Unite ale Americii și Serbia, principalele favorite, vor fi adversare inca din prima faza a competiției. Competiția de baschet masculin de la Paris este programata intre 27 iulie și…

- Simona Halep (32 de ani) a ajuns la Miami, locul unde va reveni in circuitul WTA. Dubla campioana de Grand Slam se va intalni in Statele Unite ale Americii cu Horia Tecau (39 de ani), capitanul nejucator al echipei de Billie Jean King Cup a Romaniei. Simon Halep ar putea fi prezenta la ediția din acest…