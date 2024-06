Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un oraș „vibrant” precum Cluj, viața aduce cu sine multe provocari, iar rezultatul sunt conflictele intre vecini. Incapabili sa rezolve problemele amical, unii chiar apeleaza la ajutorul autoritaților locale. De data aceasta, un clujean se plange ca vecina hranește porumbei langa locul sau de parcare,…

- Doua persoane au vazut moartea cu ochii, fiind victimele unor situatii mai putin intalnite. In una dintre ele, un barbat s-a crezut la corida, provocand o bovina, ajungand in cele din urma la spital

- Cristina Cioran și-a refacut viața amoroasa dupa desparțirea și scandalul de Alex Dobrescu, tatal fetiței sale. Pentru Cancan, fosta prezentatoare de televiziune anunța ca are planuri mari alaturi de noul iubit, chiar sa se mute din Romania. Ani de zile Cristina Cioran a format un cuplu cu Alex Dobrescu,…

- Pe langa o cariera de succes in lumea muzicii, Marina Voica are și o poveste de viața impresionanta. Cantareața s-a casatorit la 19 ani cu primul ei soț, un coleg de facultate, dar ajung rapid la divorț. Viața i-a fost marcata și de povestea de dragoste traita alaturi de Laurențiu Cazan, dar și de iubirea…

- Relațiile Regelui Charles inainte de casatoria cu Regina Camilla. Cine sunt femeile din viața monarhului Marii BritaniiPresa a scris de-a lungul timpului despre ce relații a avut Regele Charles inainte de casatoria sa cu Regina Camilla. Monarhul Marii Britanii s-a iubit cu mai multe femeie inainte…

- Imagini impresionante au fost surprinse intr-o comuna din țara, unde un barbat a devenit exemplu pentru cei din jur. Marian, a ramas fara un ochi și fara ambele picioare in tinerețe, si a fost filmat in timp ce iși lucreaza cu grija pamanturile. @marinelsimirianu1 ♬ Jumatatea Vietii Ce Mi-a Mai…

- Diana Munteanu vorbește despre viața ei personala. Prezentatoarea de la „Super Neatza de weekend”, matinalul de la Antena 1, dezvaluie ca nu are iubit. In varsta de 45 de ani, Diana Munteanu se dedica carierei sale in televiziune, dar și baiatului pe care il are din casnicia cu Claudiu Niculescu. Referitor…

- Ilinca Vandici nu și-a refacut viața amoroasa dupa divorțul de Andrei Neacșu, care a avut loc anul trecut. Intr-un interviu pentru revista VIVA!, prezentatoarea dezvaluie ca e singura și ca nu se grabește sa iși gaseasca un iubit. Dupa o relație fericita de șase ani de zile, vestea separarii a venit…