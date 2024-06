Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Agenția Naționala pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, invita agenții economici, in data de 19 iunie 2024, ora 1000, in Sala Nera…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, va participa in calitate de invitat special, la dezbaterea „Antreprenoriatul romanesc: cum stimulam competivitatea și creșterea valorii adaugate?”, organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT) Evenimentul face parte din seria…

- Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea GEOANA, va participa in calitate de invitat special, la dezbaterea: „Antreprenoriatul romanesc: cum stimulam competivitatea și creșterea valorii adaugate?” Dezbaterea este organizata de Mișcarea „Romania Renaște!” in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, impreuna cu Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș, organizeaza in data de 13 iunie 2024,la ora 10:00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, seminarul de instruire privind modul de aplicare a reglementarilor legislative in vigoare…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat unul din cele cele mai mari evenimente de afaceri din sistemul cameral romanesc și european, cu participarea a șapte țari: Turcia, Germania, Italia, Polonia, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Romania. Desfașurat sub motto-ul „Sa conectam Europa…

- Florica Chirita, presedintele CCIAT (Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis), a vorbit la PRESSALERT LIVE despre provocarea organizarii Forumului International de Afaceri (IBF), o premiera in lumea businessului si la care si-au anuntat prezenta inclusiv firme-gigant din tarile participante.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in 18 aprilie, ora 11:00, la Centrul Regional de Afaceri, un nou seminar de informare privind aspecte ale legislației in vigoare in domeniul construcțiilor, in colaborare cu Inspectoratul Județean in Construcții Timiș. Evenimentul se adreseaza…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Inspectoratul Județean in Construcții Timiș, sub egida Inspectoratului de Stat in Construcții, organizeaza in data de 18 aprilie 2024, ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, Sala Banat…