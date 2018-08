Procurorii militari au deschis un dosar penal privind interventia jandarmilor in Piata Victoriei, ca urmare a violentelor care au lasat in urma peste 400 de persoane ranite. Parchetul General a transmis, in aceasta dimineata, un comunicat prin care a anuntat ca interventia jandarmilor va fi verificata amanuntit de procurori in cadrul unei ample anchete. "In cursul zilei de astazi, 11 august 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar București s-au sesizat din oficiu, fiind inregistrat dosar penal cu privire la modul de intervenție al jandarmilor…