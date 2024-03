Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii DNA au ridicat vineri, 15 martie, mai multe documente din Primaria condusa de Nicușor Dan, dar și din Poliția Locala, intr-un dosar in rem deschis in cazul schimbarii șefului Poliției Locale inaintea amenzii de 35 milioane de euro aplicate de catre Politia Locala proprietarilor celor 12 hectare…

- Procurorii DNA sunt la aceasta ora in Primaria Capitalei și cauta documente in birouri. Potrivit primelor informații, DNA face percheziții in birourile Poliției locale din cladirea Primariei.Procurorii cauta documente legate de amenda record data de Primaria Capitalei parcului IOR, pentru…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au finalizat cercetarile intr-un dosar de abuz in serviciu si fals intelectual.

- In urma percheziției, oamenii legii au descoperit mai multe cutii pe care barbatul intenționa sa le vanda. Pe langa acestea, procurorii au mai gasit și 25 cartușe de vanatoare deținute in mod ilegal.Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi a ajuns in fața magistraților, care au decis sa il…

- Autostrada A3 a fost deblocata vineri, dupa ce fermierii au protestat blocand traficul in semn de nemulțumire fața de masurile guvernamentale. Traficul rutier a fost perturbat pe Autostrada Bucuresti-Ploiesti, formandu-se o coloana de 6 kilometri in zona localitații Dumbrava. Potrivit informațiilor…

- Senatoarea Rodica Boanca, fost vicelider al grupului parlament al AUR pana sa demisioneze din partid, acuza ca in spalte proiectul caravanei medicale se afla o fundatie condusa de un deputat AUR care a primit 11 milioane de lei din bani publici, potrivit news.ro.Ea a precizat ca ONG-ul din spatele caravei…

- Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța a desfașurat o operațiune de amploare in Portul Constanța, soldata cu reținerea a patru persoane, trei cetațeni romani și un cetațean ucrainean, in urma unor acuzații de contrabanda, dare de mita și cumparare de influența. Procurorii DNA…

- Procuratura UTA Gagauzia in comun cu Direcția de Poliție a UTA Gagauzia, Inspectoratul de Poliție Comrat, cu suportul Batalionului cu destinație speciala „Fulger” și angajații Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP, au efectuat astazi, 21 decembrie, percheziții in cadrul unei…