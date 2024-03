Descinderi la primăria Chiajna într-un dosar de corupție. Are legătură cu construcția unei școli Procurorii DNA au descins la primaria din Chiajna, dar și la mai multe sedii de firme și la o școala data recent in folosința. Au fost ridicate documente intr-un dosar de corupție. Procurorii DNA ar fi descins la Primaria din Chiajna, la mai multe sedii de firme și la o școala data recent in folosința, de unde ar fi fost ridicate mai multe documente. Descinderi la primaria Chiajna intr-un dosar de corupție Cazul este instrumentat de un procuror DNA care ancheteaza fapte de corupție legate de o afacere imobiliara dirijata de autoritațile locale. Totul a pornit de la o plangere care a fost depusa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

