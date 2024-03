Cântărețul de trap Gheboasă, cercetat într-un dosar de trafic de droguri Tanarul de 22 de ani, Gabriel Gavriș cunoscut sub numele de Gheboasa drept cantareț de trap a fost depistat in Capitala avand asupra sa o cantitate de cannabis și este cercetat de procurorii DIICOT. In același dosar, procurorii au dispus reținerea altor patru persoane, cercetate pentru infracțiunea de trafic de droguri de risc in forma […] Articolul Cantarețul de trap Gheboasa… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

