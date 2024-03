Stiri pe aceeasi tema

- Alpine, echipa de Formula 1 care aparține de Renault, traverseaza momente delicate. Francezii au inceput catastrofal sezonul 2024 și demisiile recente au produs o serie de schimbari structurale in cadrul echipei. In 2021, Alpine visa sa lupte la titlul mondial „in termen de 100 de curse de la introducerea…

- Max Verstappen s-a clasat primul in calificarile pentru Marele Premiu din Bahrain și va pleca in pole position sambata. Marele Premiu din Bahrain va avea loc sambata, de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Antena 1. Max Verstappen (Red Bull) a fost cel mai rapid pilot in calificarile pentru…

- Lewis Hamilton va pleca la Ferrari la finalul sezonului 2024, iar Mercedes i-ar fi gasit un inlocuitor pe masura britanicului. Conform Marca, Toto Wolff il va aduce la echipa pe Fernando Alonso, veteranul circuitului mondial. Mercedes trebuie sa-i aduca lui George Russell un coechipier pentru 2025.…

- Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a reusit cel mai bun timp vineri, in ultima din cele trei zile de teste din Bahrain inaintea noului sezon al Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza AFP. Charles Leclerc a fost urmat de britanicul George Russell (Mercedes). La volanul modestului sau Sauber,…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), castigatorul ultimelor trei editii ale Campionatului Mondial de Formula 1, a dominat primele doua sesiuni de teste dinaintea noului sezon, care au avut loc miercuri pe circuitul Sakhir din Bahrain, transmite AFP, potrivit Agerpres. Max Verstappen a fost…

- Este posibil ca noul sezon de Formula 1, programat sa debuteze pe 29 februarie, sa nu fie transmis la TV la noi in țara! Negocierile decurg anevoios, iar pana in acest moment nicio televiziune din Romania nu a batut palma pentru a difuza competiția numarul 1 din sporturile cu motor. Au ramas doar 9…

- Formula 1 se pregatește de noi schimbari pentru sezonul 2024. Ferrari, Aston Martin sau francezii de la Alpine și-au prezentat deja noile monoposturi. Dupa un sezon 2023 dificil, Ferrari spera sa revina in frunte și sa se lupte pentru titlu. Noul sezon de Formula 1 va incepe in Bahrain pe 2 martie,…

- Schimbare in Formula 1: Directorul tehnic al echipei Haas, Guenther Steiner, a fost inlocuit pentru noul sezon dupa 10 ani la conducere. Concedierea sa este o lovitura pentru acest sport – scrie presa americana. Italianul este unul dintre carismatice personaje din Formula 1 și a jucat un rol cheie in…