Stiri pe aceeasi tema

- Este posibil ca noul sezon de Formula 1, programat sa debuteze pe 29 februarie, sa nu fie transmis la TV la noi in țara! Negocierile decurg anevoios, iar pana in acest moment nicio televiziune din Romania nu a batut palma pentru a difuza competiția numarul 1 din sporturile cu motor. Au ramas doar 9…

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au spus „DA” transformarilor in cadrul celebrului show se numara echipa formata din Alexia…

- ”In anul 2023, pe fondul eforturilor extinse ale autoritatilor de a stopa activitatile de trafic ilicit de la granitele tarii, peste 150 de milioane de tigarete de contrabanda au fost capturate pe teritoriul Romaniei, la o valoare pe piata neagra de aproape 110 milioane de lei (22 milioane de euro).…

- 2024 a inceput cu surprize si pe piata media locala.Dupa ce zilele trecute am anuntat ca fostul city manager al municipiului Constanta,avocata Felicia Ovanesian va debuta de saptamana viitoare pe micile ecrane, pe postul local Dotto Tv, facem un nou anunt surpriza.Fostul ministru al Turismului, ex deputat…

- Media anuala a contrabandei cu tigarete a crescut in acest an cu peste un punct procentual, pana la 8,2% din totalul consumului, comparativ cu 7,1% in 2022, conform studiului realizat de compania de cercetare Novel.In noiembrie 2023, piata neagra a tigaretelor se situa la 8,5% din totalul consumului,…

- Intr-o tara in care masurile fiscale si legislative lovesc periodic in antreprenori si incurajeaza economia subterana, constanta pe piata devine un joc al incapatanarii si al adaptarii continue. Intr-un domeniu in care concurenta este acerba, iar resursele umane deficitare, Autokappa dovedeste ca managementul…

- Leul s-a decuplat lunea aceasta de evoluțiile celorlalte monede de la marginea zonei euro, care se depreciau fața de cea unica. Cursul euro a scazut de la 4,9709 la 4,9676 lei. Piața valutara s-a deschis la 4,97 – 4,971 lei dupa care cotațiile au coborat pana la 4,966 lei. Analiștii Bancii Transilvania…

- Romania considera ca Republica Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest trebuie sa ajunga in Uniunea Europeana si ca trebuie gasite cai pentru accelerarea negocierilor, a afirmat, miercuri, la Bruxelles presedintele Klaus Iohannis.