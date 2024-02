Stiri pe aceeasi tema

- Șervan a parasit casa Mireasa in urma votului exprimat de fetele din sezonul 9. Tanarul a inceput sa fie activ pe rețelele sociale, la scurt timp dupa ce și-a primit telefonul și a parasit casa Mireasa.

- Valentina a parasit casa Mireasa in urma votului publicului. Gala de pe 16 februarie a fost cea in care și-a aflat eliminarea. Dupa ce a parasit casa Mireasa, Valentina a venit cu un mesaj pentru cei care au susținut-o și incurajat-o.

- In mediul online, cei doi foști concurenți ai emisiunii „Mireasa” au facut un anunț care a adus un val de emoție și bucurie printre fanii lor. Bogdana și Liviu au decis sa impartașeasca un moment special din relația lor, marcand implinirea a 5 luni de la inceputul casniciei lor.

- A inceput Mireasa - Capriciile Iubirii! Gabriela Cristea lipsește de la prima ediție a noului sezon. Simona Gherghe prezinta in locul ei și a facut un anunț important pentru telespectatorii emisiunii de la Antena Stars. Iata de ce lipsește celebra prezentatoare TV in aceasta seara!

- Irina a fost intrebata ce parere are acum despre Hatice, iar fosta concurenta Mireasa a ținut sa-i adreseze soției lui Mihai cuvinte de lauda, in ciuda conflictului pe care l-au avut in timpul sezoului 7 Mireasa.

- Ana și Daniel au luat legatura cu susținatorii lor, la scurt timp dupa ce s-au casatorit in finala sezonului 8 Mireasa. In prima zi dupa Finala cei doi au mers sa filmeze interviul lor pentru Mireasa, Confesiuni. Interviul se va vedea in curand in AntenaPLAY.

- Programul complet al Campionatelor Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni pentru joi, 7 decembrie 2023, a fost afișat. Competiția poate fi urmarita LIVE pe AntenaPLAY in perioada 5 - 10 decembrie 2023.

- Ioana a transmis un mesaj prin intermediul camerei de AntenaPLAY. Iubita lui Marius a avut o reacție dupa ce a primit mai multe scrisori de la susținatori. Fata a dat de ințeles ca susținatorii i-au reproșat ca s-au simțit jigniți.