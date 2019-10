Stiri pe aceeasi tema

- Restaurarea Palatului Principilor din Alba Iulia, construit in secolul al XV-lea si fosta resedinta a voievodului Mihai Viteazul, in care ar urma sa fie amenajat un Muzeu al Principatului Transilvaniei, va fi finalizata pana in vara anului 2021, au informat, miercuri, reprezentantii Primariei si…

- Potrivit IPJ Alba, baiatul de opt ani a plecat, luni, de la școala, in jurul orei 9:00, dar nu a mai ajuns acasa. Polițiștii au fost sesizați, luni, la ora 20:00, de catre mama baiatului, ca acesta nu a mai ajuns acasa și au inceput cautarile. Baiatul se numește Galdean Iulian Cristian,…

- Lorena Bene, o adolescenta in varsta de 18 ani, din Arad, a disparut de acasa, iar parinții ei sunt disperați și au solicitat ajutorul poliției pentru a o gasi, care a facut un apel public.

- Situatia existenta pe lotul 3 din autostrada Lugoj-Deva se complica, o serie de informatii din domeniu anunta rezilierea contractului existent intre constructor si Compania de Drumuri. Informatia nu a fost inca oferita sau confirmata pe canalele oficiale ale CNAIR sau ale Ministerului Transporturilor.…

- Conducerea primariei Alba Iulia a depus declarații noi de avere in contextul preluarii atribuțiilor de primar de catre Paul Voicu și a celor de viceprimar de catre Raul Tudorașcu. Cei doi au fost nevoiți sa depuna declarații noi, pe cand la celalalt viceprimar a și-a menținut declarația depusa pentru…

- Compania bulgara care gestioneaza jocul cu bilete de loterie in Moldova spune ca deputatul PAS Dumitru Alaiba a lansat in presa informatii eronate si inexacte despre bugetul de publicitate al companiei si ii cere sa le dezminta.

- ATI VAZUT-O? Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliul sau si nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. In seara zilei…

