Stiri pe aceeasi tema

- Pana in 2019, cand un nou proiect legislativ era depus in Senat, in conformitate cu Legea 152/1998, tinerii romani aveau posibilitatea sa beneficieze de o locuința prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL). De asemenea, intr-o anumita perioada, proprietarii de apartamente aveau opțiunea…

- Pana de curand, conform legislației in vigoare, cei care locuiau cu chirie in ansamblurile de locuințe din subordinea Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL), puteau achiziționa aceste locuințe doar in anumite condiții. Conform noilor modificari, se schimba legea pentru proprietarii de apartamente…

- Anunț important pentru toți șoferii. Regulile se inaspresc pentru cei care conduc fara responsabilitate și provoaca accidente grave. Astfel, daca legea va fi aprobata, unii risca sa ramana fara permis de conducere pentru tot restul vieții. Care sunt greșelile ce te pot face pieton pentru totdeauna.…

- Documentul va fi eliberat la vanzarea masinii pentru a putea fi prezentat cumparatorului, conform legii 142 din 2023 si OMTI 210 din 2024, si se adreseaza masinilor deja inmatriculate in Romania, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de RAR.”RAR Auto Pass” va contine informatii esentiale…

- Documentul va fi eliberat la vanzarea masinii pentru a putea fi prezentat cumparatorului, conform legii 142 din 2023 si OMTI 210 din 2024, si se adreseaza masinilor deja inmatriculate in Romania, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de RAR.”RAR Auto Pass” va contine informatii esentiale…

- Romania are o mare problema, daca ne referim la blocurile de locuințe vechi, parte din ele avand risc mare seismic. In acest sens autoritațile au decis sa schmbe lucrurile, astfel ca asistam la un anunt pentru romanii care stau la bloc, in care este specificat cine nu mai are voie sa inchirieze apartamente,…

- In ultimii ani, Fulgy, fiul Clejanilor, s-a confruntat cu mai multe probleme cu lege ce l-au dus pe tanarul de 26 de ani in fața judecatorilor. Cu toate ca aceste probleme n-au terminat și inca mai e așteptat in fața magistraților, el a luat o hotarare importanta și a decis sa inceapa o noua viața.…

- Conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara si reprezentantii confederatiilor patronale si federatiilor reprezentative ale transportatorilor rutieri au convenit, in urma discutiilor de miercuri seara, ca politele RCA pentru autovehiculele de peste 16 tone sa se incheie la tariful de referinta…