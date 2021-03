Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca este extrem de important ca desertificarea sa fie combatuta, iar suprafata de padure sa fie extinsa la 40% din terenul national, acesta fiind obiectivul din strategia nationala. "Este extrem de important si sa combatem desertificarea, dar si sa extindem…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a explicat ca Romania vrea sa cumpere trenuri pe hidrogen prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Tranzacția ar avea o valoare de un miliard de euro.”Avem o strategie de dezvoltare a infrastructurii feroviare pe urmatorii patru ani. Am gasit-o…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a propus alocarea unui miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru efectuarea de reinnoiri pe reteaua de cale ferata, o zona care a fost subfinantata. Ministerul are in proiect și trenuri pe hidrogen, a declarat, marti, ministrul…

- Guvernul va analiza si dezbate, in sedinta de vineri de la ora 13.00, in prima lectura, Planul National de Redresare si Rezilienta. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat in Germania - 'Ramanem in carti, daca Guvernul se va misca macar in al…

- ”Azi e o zi istorica pentru Europa. Se da votul final in Plenul Parlamentului European pe Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, cu un buget de 672,5 miliarde de euro, care va fi disponibil statelor membre pentru a recupera decalajele…

- Planul National de Rezilienta si de Redresare este o oportunitate sa investim pana in 2026 in reabilitarea si reinnoirea caii ferate, astfel incat sa eliminam cele in jur de 500 de restrictii de viteza, iar pentru urmatorul deceniu sa ne gandim la trenuri de mare viteza, a declarat, vineri, ministrul…