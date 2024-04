Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea administrativa de implementare a proiectelor de investitii este una inca limitata pentru Romania, desi avem o experienta de 14 ani in acest sens, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- Romania are niste angajamente pentru 2025 si in Planul National de Redresare si Rezilienta scrie ca ponderea veniturilor fiscale in PIB trebuie sa creasca cu 2,5 puncte procentuale fata de 2019, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- Cel care administreaza banii țarii spune ca trebuie luata o decizie asupra modului de impozitare, daca va fi pastrata cota unica sau daca trebuie impus impozitul progresiv. „Anul 2024 a fost anul declarat cu zero impozite si taxe si acest lucru este legiferat in Legea bugetului de stat. Dar angajamentul…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut, joi, o intalnire in format online cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania. Consultarile au fost axate asupra modului in care Guvernul poate sustine, in continuare, activitatea autoritatilor locale, precum si finantarea proiectelor de dezvoltare derulate…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat ca unele dintre revendicarile protestatarilor tin de facilitatile fiscale pe care Romania s-a angajat prin Planul National de Redresare si Rezilienta sa le reglementeze, iar revendicarile ce tin de Comisia Europeana trebuie prezentate acesteia. „Unele tin…

- „Trei aspecte importante am discutat astazi cu echipa de conducere a Bancii de Investitii si Dezvoltare”, anunta, miercuri seara, ministrul Finantelor.Marcel Bolos a precizat ca s-a discutat despre:Planul de operationalizare al Bancii, dat fiind rolul central pe care il va juca in catalizarea dezvoltarii…