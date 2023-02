Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat, luni, ca Romania este parte a demersului lansat de mai multe tari prin care se solicita Comitetului Olimpic International interzicerea sportivilor rusi la Jocurile Olimpice 2024, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak a declarat miercuri,la un post TV, despre pastrarea mandatului dupa luna mai, ca cei de la UDMR asa stiu, pentru ca ei nu fac parte din rotativa. Rotativa este PNL-PSD, ei isi schimba premierul, a spus ministrul, aratand ca el crede ca cele doua partide si-au dat seama…

- Eduard Novak a ramas fara permisul de conducere dupa ce instanța i-a respins acțiunea intentata polițiștilor de la Rutiera care i-au luat permisul pentru ca a depașit cu mult viteza regulamentara. Ministrul Sportului a fost prins, in vara anului trecut, pe centura Brașovului, ca rula cu 148 km/h pe…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, sustine, intr-o postare publicata pe un site de socializare, ca ordinul sau privind obligativitatea unei ponderi de 40% a sportivilor romani in competitiile nationale nu incalca normele europene si in consecinta nu este o masura

- Procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu a fost modificata prin Ordin al ministrului mediului, apelor și padurilor, Barna Tanczos. Sursa articolului: Ministerul Mediului a modificat procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu.…

- Singurul campion paralimpic al Romaniei, Eduard Novak, a anuntat, duminica, faptul ca intentioneaza sa participe si la Jocurile din 2024 de la Paris, intr-o postare pa pagina sa de Facebook. „Sportul ne invata ca trebuie sa luptam mereu pentru a ne atinge idealurile si sa nu ne ferim de obiective prea…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, susține ca nu exista nicio problema in intonarea imnului Ținutului Secuiesc in cadrul unor competiții sportive desfașurate pe teritoriul Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, ar fi ascuns in urma cu un an BMW-ul ministerului in garaj dupa ce l-ar fi avariat in trafic. Conform Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST), Novak ar fi incercat sa mușamalizeze accidentul pentru a nu se afla ca acesta nu avea voie sa se afle la volan. Conform…