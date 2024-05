Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 mai 2024, in jurul orei 19.00, in urma unui apel prin 112, prin care o femeie a sesizat faptul ca a fost agresata de soț, polițiștii din Cugir au intervenit la o locuința din localitatea Vinerea. Din primele cercetari, a rezultat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, un barbat…

- Deputatul Viorel Focsa este acuzat din nou ca si-a agresat sotia, iar pe numele sau a fost emis un ordin de protectie. In ianuarie parlamentarul a fost reclamat de catre soția sa pentru agresiune, iar pe numele sau a fost deschis dosar penal. In urma incidentului de atunci, AUR a anunțat ca l-a exclus…

- Barbat de 30 ani din Cugir, cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu: Este acuzat ca și-a batut iubita de 24 de ani Barbat de 30 ani din Cugir, cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu: Este acuzat ca și-a batut iubita de 24 de ani Un barbat din Cugir s-a ales cu dosar penal și ordin…

- O crima a șocat locuitorii din Botoșani, in urma cu o noapte. O femeie a fost injunghiata mortal de propriul soț, iar mai apoi abadonata intr-o balta de sange. Femeia a fost gasita fara suflare de catre fiica ei, care a suferit un șoc uriaș. Iata cum s-a intamplat totul!

- O femeie a murit, miercuri seara, la intrarea in scara blocului in care locuia, in Botosani, avand o plaga taiata la nivelul gatului. Fiica ei a fost cea care a sunat la numarul de urgente 112, iar politistii ajunsi la fata locului l-au gasit pe atacator care este si sotul victimei fata de care era…

- Inspectoratul de Poliție Județean Arad informeaza ca polițiștii orașului Chișineu-Criș au fost sesizați, in noaptea de 16/17 martie, despre un scandal in familie. Din cercetari,... The post Ordin de protecție la Chișineu-Criș. Un barbat și-a lovit tatal appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Scandal intr-o familie din Sebeș: Dosar penal și ordin de protecție pentru un barbat care și-a batut șotia Scandal intr-o familie din Sebeș: Dosar penal și ordin de protecție pentru un barbat care și-a batut șotia Polițiștii din Sebeș au emis un ordin de restricție impotriva unui barbat de 41 de ani,…

- Un barbat din Marișelu s-a ales cu dosar penal, dupa ce și-a batut soția. Totodata, oamenii legii au emis impotriva acestuia și un ordin de protecție provizoriu. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, o femeie de 39 de ani din Marișelu a sesizat, joi, faptul ca, in seara de 21 februarie, in timp ce se afla impreuna…