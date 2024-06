Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei o va intalni vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Steaua“, pe Liechtenstein, acesta fiind ultimul joc de verificare inainte de participarea la Campionatul European din Germania (14 iunie – 14 iulie). Tricolorii vor debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, impotriva Ucrainei, la Munchen.…

- Antrenorul Ionuț Badea (48 de ani) a urmarit-o pe Ucraina la treaba in meciul amical cu Germania, scor 0-0, și a prezentat cateva concluzii. Luni seara, la Nurnberg, Ucraina, una dintre viitoarele adversare ale Romaniei la EURO, a inceput pregatirea pentru turneul final. Selecționata pregatita de Sergiy…

- Doar 10 zile ne mai despart de startul Campionatului European. Pe 14 iunie, reprezentativa țarii gazda, Germania, o va infrunta pe Scoția, de la ora 21:00. Naționala Romaniei va intalni Ucraina, pe data de 17 iunie la ora 16:00. Echipa antrenata de Edi Iordanescu mai are doar 2 partide amicale la dispoziție…

- Naționala de fotbal a Romaniei se pregatește pentru meciurile de la turneul final al Campionatului European de fotbal, competiție gazduita de Germania in perioada 14 iunie – 14 iulie. „Tricolorii” fac parte din grupa E la Euro 2024, alaturi de Belgia, Ucraina și Slovacia. Ucrainenii s-au calificat in…

- Gheorghe Hagi (59 de ani) a vorbit dupa meciul de adio al Generației de Aur despre șansele naționalei Romaniei la Euro 2024. „Regele” are așteptari mari și este convins ca selecționata lui Edi Iordanescu (45 de ani) va face o figura frumoasa. Hagi este foarte increzator inainte de Campionatul European…

- Fostul internațional Razvan Raț (42 de ani) a vorbit despre șansele naționalei Romaniei la Euro 2024. Fostul aparator este de parere ca selecționata lui Edi Iordanescu (45 de ani) are șanse minime de calificare in optimi, ținand cont de grupa din care face parte. Romania a fost repartizata in grupa…

- Romania va intalni Columbia marți seara, la Madrid, pe Metropolitano, de la ora 21:30. Tricolorii vor evolua in cel mai tare amical al anului, pregatind astfel confruntarile de la Euro 2024. Aproximativ la aceeași ora, se joaca meciul de baraj dintre Ucraina și Islanda, partida care ne va oferi adversarul…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a convocat 29 de jucatori pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia, care se vor disputa la finalul acestei luni. Luna aceasta, naționala Romaniei disputa primele meciuri de pregatire dupa ce a obținut calificarea la Campionatul…