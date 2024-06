VIDEO | Prăpăd în comuna Șpring: Mai multe gospodării și străzi au fost inundate după o ploaie torențială VIDEO | Prapad in comuna Șpring: Mai multe gospodarii și strazi au fost inundate dupa o ploaie torențiala Prapad in comuna Șpring: Mai multe gospodarii și strazi au fost inundate dupa o ploaie torențiala Ploaia torențiala de vineri dupa-masa din comuna Șpring a inundat mai multe strazi, dar și gospodarii din localitațile aparținatoare. Imaginile cu urmarile codului portocaliu de vreme rea din zona au fost postate pe rețelele de socializare de primarul Iulia […] VIDEO | Prapad in comuna Șpring: Mai multe gospodarii și strazi au fost inundate dupa o ploaie torențiala Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

