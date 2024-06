O companie low-cost din Republica Moldova va zbura de pe Aeroportul Cluj Compania aeriana FlyOne va zbura de pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca. Se vor opera zboruri din București, Timișoara, Cluj Napoca, Suceava, Arad și Craiova spre opt destinații de vacanța din Spania, Grecia, Turcia, Cipru și Egipt. Zborul inaugural va fi spre Antalya, cunoscuta destinație turistica din Turcia. Compania dispune de cinci aeronave, anunța clujinsider.ro . FLYONE Airlines face parte din grupul FLYONE cu sediul in Republica Moldova, Chișinau, fondat in 2015. In 2021, și-a inceput activitatea FLYONE Armenia cu operarea zborurilor din Armenia, Erevan. In decembrie 2022, FLYONE Airlines… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

