Stiri pe aceeasi tema

- Incepem ziua de joi cu un test de inteligența interesant care iți va atenția la incercare. Pare ușor la prima vedere, dar este nevoie de multa concentrare pentru a descoperi omul de zapada din imagine. Doar 2% dintre oameni pot rezolva testul in 15 secunde Gasirea de obiecte ascunse in puzzle-uri imagine…

- Testul de IQ iți verifica atenția și capacitatea de a distinge culorile și detaliile fine. Gasirea bomboanei mov intr-un timp atat de scurt, de 11 secunde, este un semn de inteligența ridicata și abilitați de observație. Vezi unde se afla. Ce sunt iluziile optice Iluziile optice care te provoaca sa…

- O noua iluzie optica ar putea sa te puna in incurcatura. Reușești sa identifici șarpele din imagine in maximum 7 secunde? Doar utilizatorii online cu abilitați cognitive foarte dezvoltate pot sa o faca. Cum are loc transferul de informație de la ochi la creier Cand te uiți la ceva, ce vezi cu adevarat…

- Știm ca s-ar putea sa fie prea de dimineața, dar totuși ne-am gandit sa te provocam cu testul de atentie al weekendului, in care va trebui sa descoperi o surubelnita, in atelierul de lucru, in doar 7 secunde. Bafta! Rezolva, la o cafea, testul de atentie al weekendului! Cuvantul „iluzie” provine din…

- A venit weekendul și nu prea știi ce sa faci, sau nu ai nimic planuit. In acest caz, avem noi o oferta, sa rezolvi iluzia optica a weekendului, deși se spune ca doar 3% dintre oameni o pot rezolva. Daca te simți in stare, incearca sa rezolvi aceasta provocare. Bafta! Rezolva iluzia optica a weekendului…

- Exista o mulțime de iluzii optice, rolul acestora fiind de a stimula mintea umana și capacitatea de percepție. Cercetarile arata ca un creier uman normal poate recepta informațiile dintr-o imagine in moduri diferite, formand o percepție diferita despre ceea ce vede fiecare dintre noi, informeaza jagranjosh.com.…

- Iluzia optica din padure face furori in mediul online. Tabloul inedit, ce parca ne duce cu gandul la o dimineața liniștita de primavara, cand ceața incepe sa se ridice, are un element ce le da multora batai de cap. Privește cu atenție, gasești caprioara in 17 secunde? Iluzia optica din padure face furori…

- Inceputul unei zile poate fi, uneori, cva mai greu, mai ales daca ai avut și o noapte agitata. Ai nevoie de ceva mai mult impuls, in afara de cafea. Aici intervine și testul IQ al dimineții, in care va trebui sa deschizi bine ochii și sa observi rapid albina ascunsa printre flori, doar in 6 […] The…