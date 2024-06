Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care a ramas incarcerata intr-un autovehicul implicat intr-un accident rutier pe raza localitatii Remetea Mare, marti dupa-amiaza, a fost transportata la spital in stare de constienta si alte doua victime au fost evaluate medical la fata locului, refuzand transportul la spital.

- ”In urma unui apel la 112 a fost anuntat un accident feroviar care s-a produs in orasul Targu Frumos. Evenimentul s-a produs intre trenul Iasi - Bacau 5415 si un auturism, in care se afla doar conducatorul autoturismului. A rezultat o singura victima constienta, neincarcerata. Victima prezinta doar…

- Un autoturism a fost lovit, sambata dimineața, de un tren, dupa ce șoferul nu s-a asigurat la o trecere la nivel cu calea ferata, anunța CFR SA. O persoana din mașina a murit, iar alți pasageri din autoturism au fost raniți.

- FOTO Accident MORTAL in dimineața de Paști, pe DN 14, in Sibiu: Un barbat de 38 de ani, din Alba, DECEDAT dupa ce a patruns cu mașina pe calea ferata și a fost lovit de un tren Accident MORTAL in dimineața de Paști, pe DN 14, in Sibiu: Un barbat de 38 de ani, din Alba, DECEDAT dupa ce a patruns cu mașina…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 79, localitatea Șimand, județul Arad, un pieton a fost lovit mortal de un autocamion. Circulația rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers, pentru cercetari, informeaza Mediafax.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe strada Libertații din Bistrița. Din primele informații, sunt implicate doua victime, una avand nevoie de ingrijiri medicale. Pompierii militari de la Detașamentul Bistrița au fost solicitați sa intervina in aceasta dimineața la un accident rutier…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a trei tineri s-a produs, duminica dimineața, in localitatea clujeana Stoiana. Viteza pare sa fie de vina pentru acest eveniment rutier. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, duminica dimineața, la un accident rutier petrecut pe raza localitații…

- Marți, patru persoane au suferit rani in urma unui accident in localitatea Butimanu din județul Dambovița. Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Dambovița, șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un stalp. "Din primele date, un tanar de 20 de ani, in timp ce ar fi condus un…