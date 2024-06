Insta nu trece testul. Ce spun utilizatorii Instagram a inceput sa testeze reclame peste care nu mai poți sa treci printr-un swipe. Platforma de socializare permite in prezent oamenilor sa treaca sau se deruleze reclamele care apar in fluxul sau principal de imagini și videoclipuri, atat in Stories, cat și in Reels, scrie B1 Tv, potrivit BBC . Imaginile care vor aparea in online vor avea și un cronometru, care numara pana la zero inainte ca aplicația sa poata fi utilizata normal. „Uneori este posibil sa vedeți o reclama inainte de a putea continua sa navigați”, transmite Instagram utilizatorilor care dau clic pentru a afla mai multe informații.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Instagram testeaza reclamele care forțeaza utilizatorul sa le urmareasca. In prezent, platforma de socializare permite utilizatorilor sa deruleze pe langa reclamele care apar in fluxul principal de imagini și videoclipuri, precum și in fluxurile Stories și Reels, scrie BBC.

