- Majestatea Sa Regele Felipe al VI-lea acorda Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS) Placa de Onoare a Ordinului Meritul Civil al Spaniei, au anuntat vineri, organizatorii printr-un comunicat de presa transmis AGERPRES.

- Palatul Brancovenesc de la Mogoșoaia iși deschide porțile pentru o noua atracție culturala de excepție – prima ediție a Salonului Internațional de Arte Vizuale ”Martha Bibescu”, eveniment organizat in parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania. In perioada 4 -29 iulie 2024, parterul palatului…

- Vesti bune pentru iubitorii de arta. Peste o luna, respectiv intre 17 si 21 iunie, incepe Festivalul Internațional de Artele Spectacolului „Atelier”, editia a 30-a, cel mai vechi festival de teatru din Romania. Organizatorii pregatesc pentru dumneavoastra și spectacole de strada, expoziții, lansari…

- Astazi, 18 aprilie, la Sibiu, a avut loc conferința de presa care prezinta programul spectacolelor celei de-a 31-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. In cadrul conferinței, Constantin Chiriac, președintele FITS si directorul TNRS, a anunțat publicarea programului spectacolelor…

- Editia din acest an a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS) va aduce in Romania, in perioada 21-30 iunie, numeroase personalitatii mondiale ale artelor spectacolului, precum actorul John Malkovich, actrita Isabelle Adjani, Mikhail Baryshnikov si Jan Fabre, dar si pe Jon Fosse, unul…

- Academia Romana - Casa Oamenilor de Stiinta, Uniunea Artistilor Plastici din Romania in parteneriat cu Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud, Primaria Municipiului Bistrita, Centrul Cultural Municipal "George Cosbuc" Bistrita va invita la expozitia "Scoala…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Alba impreuna cu Serviciul Pentru Imigrari al Județului Alba, va organiza in data de 03.04.2024, ora 10, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Alba, o intalnire care va avea ca scop informarea angajatorilor interesați de modul de aplicare a prevederilor legale…