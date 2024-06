Campania electorala, care a inceput pe data de 10 mai, s-a incheiat astazi, la ora 7. Romanii cu drept de vot sunt asteptati duminica la urne sa isi aleaga reprezentantii in Parlamentul European si pe cei in administratia locala. In acest an, 207.389 de candidaturi au fost inscrise pentru alegerile locale, iar pentru alegerile europarlamentare au intrat in cursa electorala 494 de candidati. Timp de o luna, candidatii intrati in competitia pentru un loc in Parlamentul European sau in conducerea administratiilor locale si-au transmis mesajele prin intermediul afiselor electorale sau prin intalnirile…