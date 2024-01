Ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a pledat pentru deblocarea posturilor din sistemul sanitar, astfel incat cei aproximativ 4.000 de medici care au terminat, la sfarsitul anului trecut, rezidentiatul si pentru a caror pregatire au fost investite milioane de euro sa ramana sa lucreze in Romania si sa nu opteze pentru a lucra in strainatate, potrivit Agerpres. Potrivit ministrului Rafila, in Romania sunt aproape 56.000 de medici, dar in multe spitale din tara exista lipsa de personal, in special medici. „Chiar daca in acest an posturile care se vor elibera pot fi ocupate fara memorandum,…