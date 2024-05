Stiri pe aceeasi tema

- Evolutia artistului Florin Piersic , operat la Spitalul „Foisor” din Capitala, este una favorabila, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Evaluarea pacientului Florin Piersic arata o imbunatatire a valorilor/indicatorilor biologici si o ameliorare a starii sale generale, a anuntat…

- Vești bune despre starea de sanatate a lui Florin Piersic! Operatia la genunchi a fost un succes, cadrele medicale reușind sa-i scoata proteza care intretinea infectia din organism. In aceasta dimineata, maestrul ar fi reusit sa se alimenteze si sa bea lichide singur.

- Detalii noi despre starea de sanatate a lui Florin Piersic: Ce urmeaza pentru marele actor dupa operație Detalii noi despre starea de sanatate a lui Florin Piersic: Ce urmeaza pentru marele actor dupa operație Florin Piersic a suferit o operație complicata la Spitalul Foișor din București. In cadrul…

- Marele actor a fost spus, joi, unei intervenții chirurgicale, la genunchi. Medicii il țin sub observație pe Florin Piersic și ii monitorizeaza permanent starea de sanatate. Insa apar detalii ingrijoratoare despre o decizie ce ar putea fi luata in cazul artistului in varsta de 88 de ani. Apar noi detalii…

- Dupa cateva zile de nebuloasa, doua intervenții de urgența și un transfer rapid la București, in cele din urma s-a aflat cum se simte Florin Piersic acum, medicul Adrian Marinescu dand detalii noi despre marele actor. Medicul explica cum se simte Florin Piersic acum Dupa ce pe 29 aprilie era internat…

- Florin Piersic ar fi supus unei noi intervenții chirurgicaleSurse din presa, insa, aduc in discuție alta perspectiva, afirmand ca Florin Piersic urmeaza sa fie supus unei noi intervenții chirurgicale la Institutul Matei Balș, unde va fi tratat și pentru infecția pe care o are. Florin Piersic a fost…

- Florin Piersic ar fi supus unei noi intervenții chirurgicaleSurse din presa, insa, aduc in discuție alta perspectiva, afirmand ca Florin Piersic urmeaza sa fie supus unei noi intervenții chirurgicale la Institutul Matei Balș, unde va fi tratat și pentru infecția pe care o are. Florin Piersic a fost…

- Care este starea de sanatate a lui Florin Piersic, dupa ce a fost operat de urgența. Cum se simte indragitul actor in prezent. Specialiștii au oferit cele mai noi informații cu privire la situația mestrului.