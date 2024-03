Ministrul Oprea salvează stațiunea Voineasa cu vorbe goale Stațiunea Voineasa și-a inchis cel mai celebru hotel, Lotru, iar soarta sa este crunta. Intrebat ce soluții are pentru salvarea ei, ministrul Radu Oprea da un raspuns alambicat. Ministrul Economiei, Ștefan-Radu Oprea, a raspuns alambicat la o interpelare parlamentara facuta de catre senatorul Claudia-Mihaela Banu legata de soluțiile pentru salvarea stațiunii Voineasa. Intr-un document ce se intinde pe trei pagini și jumatate, reprezentantul Executivului evoca mai multe programe de susținere financiara a autoritaților administrației publice locale pe care ministerul pe care-l conduce le deruleaza.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

