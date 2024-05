Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat joi ca salariile pe luna iunie ale angajatilor de la Santierul naval Damen Mangalia sunt bugetate, iar somajul tehnic pentru acestia este asigurat pentru cel putin 4 luni, potrivit agerpres.ro. Mihai Constantin a fost intrebat cat de pregatit…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, a declarat, miercuri, in Prahova, ca Damen Holding a cerut insolventa Damen Shipyards Mangalia, ceea ce „nu este un lucru rau” si poate crea oportunitati, dar Guvernul trebuie sa apere interesele statului si ale angajatilor romani.…

- Compania Damen Holding B.V a deschis in instanta un proces care are ca obiect deschiderea procedurii falimentului companiei Damen Shipyards Mangalia SA, care opereaza santierul naval de la Mangalia si care are datorii catre firma olandeza. Ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea, afirma ca si alte companii…

- ”Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, a participat vineri, 24 mai, la semnarea unui acord strategic de cooperare industriala cu producatorul american de drone militare si civile – Periscope Aviation, in prezenta Excelentei Sale Ambasadoarea SUA doamna Kathleen Kavalec.…

- Marti, 19 martie a.c., la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului MEAT , ministrul Stefan Radu Oprea a primit delegatia reprezentantilor Sindicatului Liber Navalistul, formata din presedintele Laurentiu Gobeaja, vicepresedintele Eugen Arsenie, avocat Emil Tatu, insotiti de secretarul…

- Veste incurajatoare pentru mediul de afaceri din Romania. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat ca sunt disponibile fonduri in valoare de 400 de milioane de euro pentru IMM-uri prin intermediul unei noi linii de finanțare. Aceasta inițiativa vine in cadrul unei noi…

- Stațiunea Voineasa și-a inchis cel mai celebru hotel, Lotru, iar soarta sa este crunta. Intrebat ce soluții are pentru salvarea ei, ministrul Radu Oprea da un raspuns alambicat. Ministrul Economiei, Ștefan-Radu Oprea, a raspuns alambicat la o interpelare parlamentara facuta de catre senatorul Claudia-Mihaela…

- Ministerul Economiei pregatește lansarea programului „Femeia Antreprenor” prin intermediul caruia sunt oferite granturi in valoare maxima de 200.000 lei/IMM. Programul are la dispoziție 200 milioane lei, fonduri care vor ajunge la 1.000 de beneficiare. Programul „Femeia Antreprenor” se adreseaza firmelor care…