„Pot sa va spun ca este exclus. Am fost la Digitalizare, am recunoscut si atunci ca nu am pregatirea de baza pe domeniul digitalizarii. E adevarat ca mi-e draga activitatea de cercetare, dar acest mandat pe care l-am avut la Digitalizare, scurt, a fost si unul extrem de provocator pentru ca sunt multe lucruri care se pot face in domeniu si cred ca sunt potriviti oameni cu experienta in domeniul digitalizarii si care pot sa faca lucruri bune pentru Romania”, a declarat ministrul Proiectelor Europene miercuri seara la Europa FM. Pe de alta parte, intrebat daca si-ar dori sa ramana in functia de…