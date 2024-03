Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca reforma administrativa va fi dusa la capat si ca nu poate exista performanta daca o data la sase luni se schimba premierul. Despre ministrul de Finante, Marcel Bolos a spus ca mai face si greseli, dar ca acestea sunt omenesti si ca nu este rau intentionat.

- Doina Federovici: Incepe construcția Spitalului Regional Iași. Unul dintre cele mai moderne spitale din Europa va deservi toate județele Moldovei Ministrul Sanatații, domnul Alexandru Rafila, a semnat contractul pentru demararea construirii Spitalului Regional de Urgența Iași. „Ani de zile am tot auzit…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, spune ca in ultima vreme s-a vazut cu mai multi oameni de afaceri din Romania pentru a gasi acea persoana dispusa sa faca politica. I-a cautat nu pentru a-i „tenta” sa candideze sub sigla PNL, ci pentru a intelege „ceea ce tine de mediul de afaceri”. „Este vorba de a…

- Florin Barbu a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN, cat a pierdut agricultura romaneasca din cauza razboiului din Ucraina. “In momentul de fata stim foarte bine ca atunci cand a inceput razboiul in Ucraina, Rusia a inceput acest razboi absurd in Ucraina, practic piata de cereale la nivel mondial…

- „Economia romaneasca are o crestere economica substantiala pentru Europa, 3,4% este previzionat. Chiar citeam articolul din The Economist care spunea ca, in urmatorii ani, Romania va avea cea mai mare crestere economica in UE, peste 3% comparat cu o crestere economica previzionata undeva un 0,5 pana…

- ”Ma gandesc foarte bine sa tin un echilibru macroeconomic in Romania, mi-am asumat acest lucru ca si prim-ministru. Daca vrem sa distrugem tot ce a construit domnul Lazar ( fermierul pe care l-a vizitat, nr) atunci hotaram cu totii ca nu mai platim niciun impozit, dam numai subventii si am terminat.…

- ”In primul rand, am incercat sa inteleg de unde au pornit aceste proteste, din punctul meu de vedere, ca si prim ministru, ele sunt indreptatite si am sa va explic exact. Era evident. Nu sunt lucruri care au trenat sau pe care le-am facut eu in cele sase luni de mandat de prim ministru. Este o frustrare…

- “2024 nu este in discutie cu impozite si taxe. Anul 2024 este cu zero impozite si taxe. Sa fie clar. E respectul minim, decenta minima pentru mediul de afaceri si nici nu ar fi corect si cinstit”, a declarat Marcel Bolos luni, intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca trebuie realizata o reforma a…