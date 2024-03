Stiri pe aceeasi tema

- Magie cu Tutuianu. Romania va avea o economie mai solida, intreprinderi de stat mai bine administrate si venituri mai mari la bugetul statului prin operationalizarea Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP), institutie care a fost infiintata in scopul…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu și reprezentanții fermierilor și transportatorilor au semnat vineri, la Palatul Victoria, un acord prin care sa se puna capat acțiunilor de protest. Premierul i-a invitat pe reprezentanții fermierilor și transportatorilor, care protesteaza la Afumați, la o noua runda de…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca are in vedere adoptarea unei noi derogari de la regulile referitoare la terenul nelucrat prevazute in Politica Agricola Comuna (PAC), care sunt criticate vehement de fermierii care protesteaza in intreaga Europa, informeaza AFP și Agerpres.Executivul comunitar…

- Pentru sedinta de Guvern programata joi, sunt pregatite mai multe proiecte de acte normative care transpun solutii convenite intre transportatori si Ministerul Transporturilor si care au in vedere, in principal, urmatoarele aspecte:„- Modificari cu privire la modalitati de realizare a controlului prin…

- Cinci state membre UE din Europa de Est, printre care si Romania, cer Comisiei Europene sa introduca taxe de import pentru cerealele din Ucraina, citand concurenta incorecta creata de aceste cereale, a anuntat luni Ministerul ungar al Agriculturii.

- Profesorul de economie Mircea Coșea a declarat vineri, pentru B1 TV, ca bugetul de stat pe 2024 e „o utopie, o dorința fara putința”. „Guvernul știe ca e un fals, iar acest fals ne va costa”. Toata lumea primește bani, totul se dezvolta, dar nicaieri nu scrie de unde vor veni acești bani. Daca promisiunile…

- Ministerul Sanatații vrea sa impuna reguli mai stricte in ceea ce privește prescrierea și eliberarea antibioticelor. Potrivit unui proiect de ordin pus in dezbatere pe site-ul instituției, aceste medicamente vor fi eliberate pe un nou tip de prescripție, iar farmaciile vor fi obligate sa raporteze zilnic…