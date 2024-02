Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi a fost termenul scadent pentru depunerea deconturilor. Sigur, avem toate greutatile noastre cu spatiul privat virtual, ne mai ia lumea la rost fiindca sunt anumite intreruperi in mentenanta si in functionare... dau dureri de cap si imi cer scuze si le multumesc ca fac eforturi pentru a intelege…

- In contextul imbunatațirii sistemului e-Factura, pe fondul colaborarii cu firmele care ofera servicii de contabilitate și cu reprezentanții mediului de afaceri, Ministerul Finanțelor a actualizat ghidul de accesare și utilizare a sistemului RO e-Factura.

- De la 1 ianuarie 2024 și pana in prezent s-au efectuat o serie de corecții la aplicația de completare oferita gratuit de MF/ANAF, pe baza feedback-ului primit de la utilizatori, informeaza Ministerul Finanțelor intr-un comunicat de presa.

- Coordonatorul Departamentului de Politici Publice al AUR, Ramona Ioana Bruynseels, susține ca implementarea Sistemului e-Factura se face foarte prost in Romania. Ea susține ca in alte state sistemul s-a implementat cu succes, dar etapizat. ”E-factura și aventurile lui Boloș in țara nimanui —————-…

- Ministerul Finanțelor anunța ca, in primele zile de la implementarea sistemului e-Factura, peste 5 milioane de facturi au fost expediate cu succes in sistem, avand o valoare totala de 25 miliarde de lei. „Faptul ca numai in ultimele 24 ore aproximativ un milion de facturi au fost transmise prin intermediul…

- Batalia Guvernului cu evaziunea fiscala, considerata cheia spre incasari bugetare mult mai mari – ministrul Boloș crea sa mareasca planul la incasari mai ceva ca pe vremea cincinalelor lui Ceaușescu- se va duce in principal pe frontul urmaririi facturilor, adica prin sistemul național privind factura…

- Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), Ionel Sorin Balan, a vorbit sambata despre e-factura . „S-a lucrat astfel incat sa se reduca costurile de implementare cat mai mult. In acest sens, la nivelul bazelor de date a fost implementata tehnologie open source, care a redus foarte mult…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a prezentat, sambata, intr-o conferinta de presa, motivele pentru care sistemul e-factura este primul dintr-o serie care vor fi implementate pentru combaterea evaziunii fiscale, spunand ca ”de acest modul, e-factura, depinde viitorul Romaniei pentru combaterea…