- Premier Energy, compania care a preluat recent CEZ Vanzare și pe cei 1,2 milioane de clienți ai sai, a fost listata marți la Bursa de Valori București, in urma unuia dintre cele mai mari IPO-uri din ultimii ani, iar Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat ca a cumparat 11%…

- Acțiunile companiei Premier Energy vor debuta la Bursa de Valori București (BVB) miercuri, 28 mai, in urma ofertei de listare prin care compania a atras 695 milioane de lei de la investitori. Acesta este cel mai mare IPO (oferta publica inițiala) derulat la bursa de o companie antreprenoriala, in ultimii…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat un plus de 3,49 miliarde de lei la capitalizare, creștere de 1,04 la suta, in saptamana trecuta de tranzacții, arata datele BVB. Potrivit datelor publicate de Bursa, capitalizarea bursiera a ajuns la 339,724 miliarde de lei, in perioada 20 – 24 mai 2024,…

- ​E.ON Energie, unul dintre cei mai mari furnizori de electricitate și gaze din Romania, și-a notificat clienții ca reduce perioada de valabilitate a contractelor aflate in vigoare pana la 31 martie 2025, cand expira schema de plafonare/compensare a facturilor. Dupa aceasta data, „condițiile din piața…

- Bursa de Valori București (BVB) a inchis tranzacțiile de vineri, cu un nivel record, de 17.362 puncte, al valorii indicelui BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 20 de actiuni, precum Hidroelectrica, Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, in creștere cu 1 la suta. Evolutia BET a fost sustinuta…

- Grupul Hidroelectrica a inregistrat in primele trei luni ale anului in curs un profit net in scadere cu 23%, la 1,326 miliarde de lei, de la 1,723 miliarde lei in perioada similara din 2023, potrivit Raportului din trimestrul I 2024, publicat marti pe Bursa de Valori Bucuresti, transmite Agerpres.

- Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta, din nou, in Lugoj. Vor fi afectați consumatorii de pe 6 strazi. Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat) a anunțat ca se va intrerupe alimentarea cu energie electrica astfel: miercuri,…

- Ministerul Finantelor (MF) deruleaza la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in perioada 8-17 aprilie, a 16-a oferta publica de vanzare de titluri de stat Fidelis.Oferta cuprinde cinci emisiuni, in euro si lei, dintre care una este dedicata donatorilor de sange.