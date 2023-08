Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat duminica, la Petrosani, ca noul Complex Energetic Valea Jiului ar putea deveni functional in cursul lunii septembrie, precizand ca pentru acest lucru mai trebuie parcursi o serie de pasi, intre care si acordarea unui ajutor de stat ce

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat duminica, la Petrosani, ca noul Complex Energetic Valea Jiului ar putea deveni functional in cursul lunii septembrie. Acesta a luat parte la manifestarile dedicate Zilei Minerului, in Valea Jiului, in cursul dupa-amiezei el mai avand programata o vizita…

- ”Constantin Brancusi spunea: «una este sa vezi pana departe, alta este sa mergi pana departe». Ei bine, platforma Neptun Deep este de sase ori cat Coloana fara sfarsit si are toate sansele sa faca din Romania liderul Europei in productia de gaz natural”, a scris, luni seara, pe Facebook, ministrul Energiei.…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a transmis un mesaj de unitate la Consiliul National al Partidul Umanist Social Liberal, subliniind ca cele trei ingrediente de care are nevoie Romania sunt unitate, libertate si curaj.“Este o mare onoare sa va adresez astazi un gand bun din partea Partidului National…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca ajutoarele de la stat pentru plata facturilor, ar putea fi menținute pana in primavara anului viitor. Totodata, Burduja a anunțat ca vine „cu garantii din partea Guvernului ca pana anul viitor masurile compensatorii se vor mentine si romanii vor fi…